飯塚オートのSG「第45回オールスター」は2日目を終えた。12Rは佐藤励（26＝川口）が勝って初日から連勝。序盤2日間を連勝でクリアしたのは佐藤励と佐藤貴也の2人だけだ。初日に続いて内容も完璧。1角でいきなり4番手につけ、3周目で満を持して先頭へ。勝因は完全に仕上がったエンジン。「少し滑る場面があったがエンジンがいいので持って行ってくれる」と胸を張った。3日目は雨予報だが「エンジンが良ければ雨でも乗れる」