◇セ・リーグ中日5―2ヤクルト（2026年4月25日バンテリンD）中日の先発の16年目左腕・大野雄大が7回3安打無失点の快投。自身の今季2勝目を挙げ、チームを今季初の同一カード3連戦勝ち越しに導いた。前夜は村松が逆転サヨナラ3ランを放ってチームの連敗を6でストップ。大野は歓喜の瞬間を自宅で見届けたといい「勝つってこんなにうれしいんだと思った。（勝利を）途切れさせるわけにはいかなかった」と誇らしげだった。