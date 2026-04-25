中小企業買収の仲介資格イメージ政府は中小企業の合併・買収（M＆A）を仲介する個人を対象に新たな国家資格制度を創設する方針を固めた。本年度中の運用開始を目指す。高額な手数料や専門性を欠く助言でトラブルに発展するケースが多く、国家資格により悪質な仲介業者を排除する。増加を見込む中小の事業承継を円滑に進めるため、専門知識を持った人材で支援する。関係者が25日、明らかにした。中小企業は全国で336万社に上り