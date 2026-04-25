◇セ・リーグ広島2―2阪神（2026年4月25日甲子園）2―2の引き分けに持ち込んだ広島は、6番手で登板したルーキーの好投が光った。ドラフト2位の斉藤汰直（亜大）が延長11回に登板。2回を2安打無失点に抑えた。2イニングとも先頭打者に安打を許したが、150キロ台の直球を軸に後続を断ち「全球勝負というイメージでいった。自分の仕事はできた」と納得の表情だった。亜大からドラフト2位で入団。高校は甲子園からほど近