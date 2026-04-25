◇プロ野球セ・リーグ巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）巨人の阿部慎之助監督は下半身のコンディション不良でスタメンを外れた石塚裕惺選手について、26日も登録を抹消する方針であることを明かしました。石塚選手は前日からコンディション不良を訴えていたそうで、この日の試合前練習で、「自分が思っていたよりも動けなかった」とし、練習を途中で切り上げていました。代わりに昇格する見込みがあるのは吉川尚輝選手です