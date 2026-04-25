Image: ゼロタイム株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。時刻を知るだけならスマートフォンで十分だとわかっています。それでも腕に時計を装着したい、という気持ちは説明しにくいけれど確かにある。機械式時計特有の歯車が噛み合い、テンプが刻む振動--を身近で感じたいという欲求に応えてくれる1本が「ZEROO M2 THE SUBARU」です。「0」が貫くスケルトンの造形