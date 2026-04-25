ミュージシャンで俳優の玉置浩二が、俳優の渡辺謙のInstagramに登場。渡辺と一緒に写った姿が話題を呼んでいる。「渡辺さんは4月25日までに更新されたInstagramで《念願の玉置浩二さんのライブへ。フルオーケストラとの共演。本物の素晴らしい唄に酔いしれた2時間。同世代として凄く勇気を貰えたステージありがとうございました！残りの公演も沢山の感動をお届けして下さい》と力強いメッセージとともに2ショット写真をアップ