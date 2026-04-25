今週末に東京ビックサイトと海の森公園で開催されているサイクルモード2026。以前、ギズモードで取材した太陽誘電株式会社の回生電動アシストシステム「FEREMO™」にて、自転車を漕いでつくった電力をほかで使える技術が新たに実装されました。漕いで、止まって、発電。“ほぼ無限”に走れる電動アシスト自転車漕いで発電するってどんな感じなんだろう？と、1.5キロほどのコースで実際に試乗してみましたよ。エネルギーを生み