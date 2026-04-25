お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀が、２５日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。恋愛を語った。稲田は「去年、しっかり失恋してます。告白してちゃんと振られました」と告白。「『飲み友達の方がよかった』とか言われた。（だけど）私は飲み友達いらないんで…」と合わなかったそうだ。出会ってから告白するまでの期間は「結構早いと思います」。「好きやから早く告白したい。けど『彼