動きやすさや安心感から、ついパンツに頼りがちなミドル世代。コーデに新鮮味がほしいなら、ぜひスカートを取り入れてみて。体型カバーや動きやすさに配慮したデザインなら挑戦しやすいはず。今回は【グローバルワーク】の商品を使った、春にぴったりの着こなしをご紹介します。この春はいつものコーデを少しアップデートして、新しいおしゃれを楽しんでみて。 上品さと軽やかさを両立