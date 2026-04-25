学校と自宅は近ければ近いほど良い！？ そう思っていたのは、どうやら親だけのようで……友人の体験談です。 立地を最優先で購入したマイホーム 子どもにとって、下校中のおしゃべりは学校での休み時間とは違う解放感があるのかもしれませんね。 【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2026年1月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており