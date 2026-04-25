娘さんが猫さんに向かってお気に入りだという手袋を振って見せたところ...。猫さんと娘さんの信頼関係が成す見事なコンビ芸に、驚きと賞賛の声が止まりません。 話題の投稿は54万回再生の人気を集め、「微笑ましいスキンシップ」「阿吽の呼吸ですね笑」「こりゃたまらん」「コレは羨ましいな～」「信頼関係がないとできないですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：娘が猫に『お気に入りの手