アイドルグループ≒JOY(ニアリーイコール・ジョイ)の逢田珠里依(20)が、20日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ビーチで見つめ合って…“彼女”逢田珠里依の姿 自身のインスタグラムに細でっかい美体を見せたホテルの一室でのショットや、白タンクトップにデニムの短パンという隙多めな姿などを掲載。テーマが「彼女との小旅行」ということもあり、気を許し