フリーアナウンサーの田粼さくらが22日、自身のインスタグラムで自身初となる写真集の発売まで2カ月となったことを知らせた。 【写真】吸い込まれそうなデコルテの白美肌イメージ覆す赤ドレス姿 4日のインスタで「1st写真集『さくらいろ』の発売が決定しました!! 発売日は6月22日(月)です」と告知していた田粼アナ。撮影はバリ島で「大自然の中でのびのびと撮影してきました～～