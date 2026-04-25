◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が７回から３番手で登板。１回１２球で無安打無失点に抑えた。同チームとの対戦は、４日の同戦（東京Ｄ）以来２度目。「この前のことを思い出しながら」と今季２度目の対戦となった先頭・度会を遊ゴロに仕留めると、続く３番・山本を見逃し三振、最後は４番・佐野を一ゴロに打ち取ってテンポ良く３者凡退に抑えた。早大から