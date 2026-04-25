フジテレビ系バラエティー番組『新しいカギ』が25日放送回より、Netflixにて世界配信されることが決定した。国内では、地上波放送終了後より配信、その後、世界に向けて順次配信となる。【独占密着写真多数】FNS27時間テレビの様子『新しいカギ』は、昨年10月、国際映像コンテンツ見本市「MIPCOM2025」（フランス）にて、世界最大級のグローバルプロダクションFremantle社とオプション契約を締結。先の人気企画「学校かくれん