浦和―横浜M後半、肥田野（手前下）が好機を逃し頭を抱える浦和・松尾（右）＝埼玉スタジアム明治安田J1百年構想リーグ第12節（25日・埼玉スタジアムほか＝6試合）東は横浜Mが浦和に3―2で競り勝ち、連敗を3で止めて勝ち点12とした。浦和はPK負けを含めて7連敗となり、同12のまま。川崎は千葉を2―1で退けた。西は名古屋が清水に2―0で快勝し、勝ち点21とした。広島はC大阪に2―1で競り勝ち、G大阪は長崎と1―1で突入したPK