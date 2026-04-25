アーモンドミルクの2025年販売金額が前年比44％増の約325億円に達し過去最高を記録した。3月19日、アーモンドミルク研究会が発表した。アーモンドミルクが日本で販売開始された2013年との比較では、販売金額は約20倍、販売量は約28倍の約7万klに拡大した。健康・美容意識の高まりが背景。「ビタミンEによる抗酸化価値や低カロリー・低糖質といった機能面が評価され、紫外線対策、体型管理、疲労対策といった日常ニーズと結