森永製菓の「森永ラムネ」が近年好調に推移している。対前年売上伸長率は25年3月期（通期）が25%増。前期第3四半期（2025年4−12月）は31％増となり過去最高を記録した。好調要因について、4月9日、取材に応じたマーケティング本部菓子マーケティング部キャラメル・キャンディカテゴリーの小山内裕亮氏は「受験生を獲得したことと、それに引っ張られるように20代以上の大人層を獲得できたことが大きい」と語る。アイテム別で