プレミアリーグのチェルシーがリアム・ロシニアー監督の解任を発表した。エンツォ・マレスカの後任としてストラスブールから引き抜いたが、わずか3か月での解任に。特に終盤は勝てておらず、5試合連続ノーゴールで敗れている。後任はアシスタントコーチのカラム・マクファーレン氏。暫定監督としてシーズン終了後までチームを指揮する。チェルシーは新監督を探しており、その候補の1人として報じられているのが、セリエAのコモを指