大相撲春場所・西十両十枚目で８勝７敗と勝ち越した東白龍（玉ノ井）の台湾後援会の発足式が２５日、出身地の東京・墨田区で行われ、約８０人が出席した。地元出身で相撲に造詣が深い衆院議員の川松真一朗氏や滝沢正宜区議も参加、墨田区出身力士の幕内昇進に向けて熱いエールを送った。東白龍の母・白石秀貞さんは台湾の南部・高雄出身。「日台友好の架け橋」として立ち上がった台湾後援会は、両国国技館近くにある土俵を備え