◇セ・リーグ巨人7―2DeNA（2026年4月25日横浜）巨人の3年目左腕・又木鉄平がうれしいプロ初勝利を手にした。先発・マタが突如制球を乱し、7―2とされた3回2死満塁でマウンドへ。このピンチで京田を初球で一ゴロに仕留めると、その後も走者を出しながらも相手に得点は許さず。3回1/3を2安打3奪三振で無失点に抑える好投で白星を手にし「先発で勝ちたいけど、（救援が）今の仕事なので。そこは喜んで、次につなげてい