大相撲の聖地、両国国技館のある東京・墨田区で恒例の「両国にぎわい祭り」が２５日、２日間の日程で開幕した。今年は第２０回目とあってオープニングセレモニーには東京都の小池百合子都知事も出席。「両国が持つ地域の底力を世界へと発信する強力な応援団」との紹介を受け、小池都知事は「文化と伝統が息づく、新しいものを求めるオールド・ミーツ・ニューのこの両国で長年にわたって育て上げられたお祭りの開催を大変嬉しく思