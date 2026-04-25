歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が、２人の息子との親子ショットを公開した。前田は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「江戸東京博物館リニューアル記念特別展『大江戸礼賛』ＰＲイベントに勘太郎と長三郎が参加させていただきました」と記し、リニューアルオープンした東京・両国の江戸東京博物館でのイベントに参加した歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎、次男・中村長三郎とのショットをアップ。