タレントのマツコ・デラックス（53）が25日に更新された「Netflix Japan」のYouTubeチャンネルに出演し、お金事情について言及する場面があった。首の緊急手術を受け休養していたマツコだったが、今月13日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」で10週ぶりに復帰を果たした。しかし「体は大丈夫なんですけど、心が追い付いてないのよ」とポツリ。そこで「私は一人で生きていければ良いわけだからさ。私、十分お金があるのよ」と言う