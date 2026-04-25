全日本柔道連盟は25日、全日本男女合同練習会を開催した。世界選手権やアジア大会の代表選手らが参加し、男女ペアで準備運動や乱取りなどを行って汗を流した。9月19日開幕のアジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表43競技、460種目が実施！32年ぶり日本開催この男女合同練習会は、男子選手と女子選手の一体感を醸成するために発案されたもので、3月に行われた第1回に続いて、今回は2回目の実施となった。日本は21年東