元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が25日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」（後4・00）に出演し、スマホを巡る自身の考えを語った。政府が、SNSを利用する青少年を保護するために年齢確認の厳格化を事業者に求める方針を固めたというニュースを受け、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品と本音トーク。一茂自身はSNSは「全然できない」と言い、「人の息遣いや考えていることをよりクリアに感じられるのは