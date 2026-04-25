Ｆ１が来季から電気モーターの比率を大幅に下げる方向で調整に入った。今季から導入された新ルールでは、電気エネルギーによる出力比率が内燃機関と比較して５０対５０まで大幅に引き上げられたが、Ｆ１本来の魅力が競技面から失われたとドライバーやファンなどから不満が続出。レッドブルのマックス・フェルスタッペンが新規則を理由に今季限りでの引退意向を表明したほか、安全面への懸念も出ている。そうした中、Ｆ１は緊