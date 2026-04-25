4月25日に行われたWIN5は2票的中で、1億5077万5450円の払戻しとなった。東京競馬場で行われたダービートライアル・青葉賞は、武豊騎乗のゴーイントゥスカイが快勝。京都メインレースの波乱も相まって、1億円を超えるビッグな配当となっている。【青葉賞】武豊お見事！ゴーイントゥスカイが抜け出す…ノーブルサヴェージは競走中止的中はたった2票1レース目京都10R観月橋Sマイノワール単勝6番人気2レース目東京10R鎌倉Sペイシ