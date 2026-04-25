新生ゼロワンの女子部「ガールズプロレスリングＲｏｓｅ」は２５日、東京・板橋区の「ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ」で旗揚げ戦を開催。１７２人満員の観衆を集め、上々のスタートを切った。２５周年を迎えたゼロワンから女子部門が独立。ここまで３度のプレ大会を行い、工藤めぐみＧＭ（５６）が「新しいものを目指す」と宣言した新団体は、新たな試みがなされた。休憩明けのセミファイナル前、リングに