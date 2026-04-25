小島秀夫の右脳が大好きなこと＝○○○○⚫︎を日常から切り取り、それを左脳で深掘りする、未来への考察＆応援エッセイ「ゲームクリエイター小島秀夫のan‐an‐an、とっても大好き○○○○⚫︎」。第37回目のテーマは「能ある鷹は深爪を隠す」です。歳を取ると、普通に日常で簡単に出来ていたことが、難しくなってくる。思いっきり走ったり、思う存分飛び跳ねたり、急な坂道や階段を駆け上がったり。子供の