人気モデルのpecoがデザインを手がけた、親子で使えるUV＆虫よけアイテムが登場♡かわいらしいビジュアルとやさしい使い心地で、子どももごきげんにケアできるのが魅力です。毎日の紫外線対策やお出かけ時の虫よけを、楽しく取り入れられる注目シリーズです♪ 親子で使えるやさしい日やけ止め 価格：2,310円（税込） 「コージー UVジェル pecoデザイン」は、小さなお子さまと一緒に使えるジェルタ