◇パ・リーグロッテ5―0ソフトバンク（2026年4月25日熊本）わずか2/3回で降板した先発・種市のあとを受けて緊急登板したロッテ・八木彬が、好投で3勝目を手にした。初回2死三塁、4番・柳田に5球目を投げたところで種市が降板。ここでマウンドに上がった八木は、柳田に四球を与えたものの続く山川を三ゴロ。ピンチを脱出し、そのまま続投して2回1/3を2安打無失点の好投。「走者をためることが一番良くない。ストライク