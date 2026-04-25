数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！100を超える数字の2乗なので一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。まずは1分以内でクリアできるか挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。107 × 107 = □ ヒント：107を「100 + 7」と分解して考えてみてください。展開公式「(a + b)² = a² + 2ab + b²」が大き