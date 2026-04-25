都心での生活コストや仕事の忙しさを考慮し、親との時間を大切にしながらも経済的な基盤を整えるために実家暮らしを選ぶ人は少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、東京都新宿区在住・36歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る