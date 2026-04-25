タレントの水沢アキ（７１）が２５日、インスタグラムを投稿。俳優をしているという長男との２ショットを披露し「応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから２０年ぶりに戻って来ました」と報告。「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願いします」と呼びかけ、ジュリアンとの２ショットを公開した。ジュリアンさんは水沢と米国人実業家との間に誕生。