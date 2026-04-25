「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）広島は今季初の引き分けとなった。それでも八回に１点を勝ち越されながら、２−１で迎えた九回に同点に追い付いた。しぶとい攻撃の中で、存在感を見せたのが辰見だ。四球を選んだ先頭・菊池の代走として登場。岩崎が一度けん制を入れ、梅野とのバッテリーで警戒される中、初球にスタート。ヘッドスライディングで今季５つ目の盗塁を決めた。ＧＡＯＲＡの中継で解説を務めた元阪神