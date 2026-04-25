俳優小手伸也（52）が25日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。“クセの強い俳優”について語った。蛍原徹（58）が「お笑いの世界は、本当にクセのある人ばっかり集まってますけど、俳優さんの世界でもクセの強い方とかおられるんかなと…」と質問。小手は「一番思い出深いのは、織田裕二さん」と話した。織田と小手は、2018年放送のフジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」で共演。織田が主