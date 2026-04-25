元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が、ワンピースコーデを披露した。２５日にインスタグラムで「ＲｏｓｙのワンピすきＲｏｓｙシュシュもすきなんまいめ？」とつづり、黒でピンクの花の絵が描かれた胸元、美脚がちらりと見える半袖ワンピースを着た姿や、花束を持った白の半袖トップスに黒のロングスカートを着たショットもアップした。この投稿には「見てると気分あがる」「綺麗なお母さん」「スタイル抜粋」「世界で一