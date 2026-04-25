サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」は今年で30周年。【写真77枚】サンリオピューロランド「ポムポムプリン」30周年グッズサンリオピューロランドでは、スペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を、2026年4月10日（金）から12月31日（木）まで開催しています。ポムポムプリン30周年をお祝いポムポムプリンの30周年をお祝いするアニバーサリーイベントがスタート。ピューロランドの各所に、ポムポムプリンの