ドジャースは25日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club（ドジャースファンクラブ）」の会員を対象に、山本由伸投手（27）によるオンラインQ&Aイベントを開催。ファンから事前に寄せられた質問に、山本がリアルタイムで回答した。エルメスやルイ・ヴィトンなど普段からハイブランドを愛用する“おしゃれ番長”として知られる山本。昨年には米ファッション雑誌「VOGUE（ヴォーグ）」の「ベストドレッサー55人」に選出さ