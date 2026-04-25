元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。波に乗れない古巣・日本ハムと好調・オリックスの“差”を指摘した。20試合を超えても貯金がつくれない日本ハムについて、片岡氏は「俺のイメージでは日本ハムは細かいことをしながらたまにレイエスがボコンとホームランを打つという感覚だった」と昨季までの印象を明かした。現在25試合を消化した時点でチーム本塁打数はリーグダント