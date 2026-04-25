ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）さん、木原龍一さんが２５日、今後はプロスケーターとして活動する意向を明らかにした。東京・日本橋で行われた応援感謝パレード後に報道陣の取材に応じ、木原さんは「現役中は日本の皆様の前で演技を披露する機会が限られていた。プロとして活動し、ペアを身近に感じてもらえるように、いろんなことをした