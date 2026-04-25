4月20日～24日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 岡野バ 東Ｓ26/ 3 8601860 116.34/22 エスユーエス 東Ｇ26/ 3 665 91036.84/22 ※単位：経常利益は百万円、修正率は％ ※業績予想