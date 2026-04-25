4月20日～24日に、通期業績を10％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 広栄化学東Ｓ 26/ 3100250 150.0 4/21 岡野バ東Ｓ 26/ 9 1046 205096.0 4/22 あんしん保証東Ｓ 26/ 325042068.0