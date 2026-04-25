◇男子ゴルフツアー前澤杯第3日（2026年4月25日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、12位から出た今平周吾（33＝ロピア）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算17アンダーで首位と1打差の2位に浮上した。1番でバーディー発進すると、1メートルにつけた6番から3連続バーディーで加速。後半も4バーディーを稼ぎ、トップと1打差でホールアウトした。グリーン上で躍動した。前日までパットが短