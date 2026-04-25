フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、25日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、「10万円の価値」について思いを語った。この日のゲストのコラムニストでDJのジェーン・スー氏と、予約困難店について話をしている時、田中は「この間、予約困難店、確かに行きました」と明かし、「日本料理のお店で、次の予約が取れるのが2年先とか言ったかな。女3人で行って、（支払いは）現金、