フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、25日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。予約困難店について私見を語った。この日のゲストのコラムニストでDJのジェーン・スー氏が「人はどこで見栄を張るでしょう？」と問いかけ、時計、アクセサリー、家、学歴などを挙げた後に「なんで、そこに飯、入れてくるの？」と疑問を呈し、「ブランドも何でもいいけど、飯だけはそこに入れないでほ