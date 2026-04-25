フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、25日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、「直したいと思っていること」を明かした。田中は「私って、気を使わせてるなって、凄い思ったの」と言い、この日のゲスト、コラムニストでDJのジェーン・スー氏が「いいんじゃないですか？それで」と言ったが「え〜、でもだから、あまり食事に行かないって言うか…みんな、私と食事ってなると、“