劇団四季のストレートプレー「恋におちたシェイクスピア」京都公演が25日、京都劇場で開幕した。同作はアカデミー賞7部門を受賞した同名映画をベースに舞台化。2014年7月から15年4月までイギリス・ウエストエンドで上演され、高い評価を受けた。劇団四季では、この舞台脚本を用いたノンレプリカ公演として上演。18年の初演に引き続き、青木豪氏が演出を担当する。名作「ロミオとジュリエット」の誕生に、若きシェークスピアの身を